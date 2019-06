Glastonbury 2019, Liam Gallagher rende omaggio a Keith Flint: video

Di scena oggi - sabato 29 giugno - sul Pyramid Stage, il palco principale del festival di Glastonbury, Liam Gallagher ha reso omaggio, nel corso del suo set all'edizione 2019 del più celebre dei festival britannici, a Keith Flint, il fu frontman dei Prodigy tragicamente scomparso lo scorso 4 marzo.

Dopo un set che ha mescolato le sue composizioni soliste - comprese le nuovissime "Shockwave" e (per la prima volta dal vivo) "The River" (entrambe dal prossimo album "Why Me? Why Not", in uscita il prossimo 20 settembre) - ai classici degli Oasis (l'apertura del live è stata "Rock 'n' Roll Star", seguita dalla hit "Morning Glory"), il minore dei fratelli Gallagher ha chiuso la propria esibizione con "Champagne Supernova", dedicando il singolo estratto da "(What’s the Story) Morning Glory?" del 1995 a Keith Flint.

Liam Gallagher just dedicated his last song to Keef Flint 🖤 pic.twitter.com/8ZenI88cGC — Martin Jessopp (@MartinJessopp) June 29, 2019

Ecco, di seguito, la scaletta dell'esibizione di Liam Gallagher all'edizione 2019 del festival di Glastonbury:

‘Rock ‘n’ Roll Star’

‘Morning Glory’

‘Wall of Glass’

‘Greedy Soul’

‘For What It’s Worth’

‘Shockwave’

‘Columbia’

‘Slide Away’

‘Roll With It’

‘Bold’

‘Universal Gleam’

‘The River’ (prima volta dal vivo)

‘Cigarettes & Alcohol’

‘Wonderwall’

‘Supersonic’

‘Champagne Supernova’