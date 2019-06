Liam Gallagher: ascolta la nuova canzone ‘The River’

Il più giovane dei fratelli Gallagher - di cui è stato da poco annunciato un tour nei palasport, che prevede anche due date in Italia nel febbraio 2020 - ha condiviso un nuovo singolo intitolato "The River".

Liam Gallagher, che il prossimo settembre pubblicherà il nuovo album "Why me? Why not" - già anticipato dal precedente singolo "Shockwave", ha presentato il nuovo pezzo insieme a un video. Il protagonista della clip è un giovane ragazzo che la macchina da prese segue lungo tutto il suo vagabondare e alcune inquadrature si soffermano su edifici decorati da graffiti che richiamano le illustrazioni del nuovo disco.

Ecco il video: