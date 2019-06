Morgan: concerto in piazza, ma lui non ci sta. E s'infuria: 'Umiliante'

"Io trovo umiliante vedere un grande artista buttato in mezzo a una strada che suona per 5.000 euro". Dai palchi dei grandi festival rock, quelli sui quali ebbe modo di esibirsi insieme ai Bluvertigo, quando il gruppo era al massimo del successo, ai teatri - alcuni storici e prestigiosi - che hanno ospitato i suoi spettacoli da solista. Fino alla piazza. Anzi, al corso di Avellino, dove questa sera è atteso con un concerto "piano solo" a ingresso gratuito. Ma Morgan non ci sta. E sui social, postando la foto del palco del concerto, s'infuria: "Mi pagano come un principiante con una scenografia che non solo non è di mio gradimento, ma è di cattivo gusto". Nello stesso post il cantautore brianzolo fa sapere di essere comunque intenzionato a rispettare l'impegno preso e di voler devolvere il suo gettone di partecipazione alle famiglie rimaste senza casa: "Ho talmente rispetto delle persone anche se fossero 3 soltanto che sono venute per vedere il concerto e magari sono già lì io canterò stasera in quella merda di contesto e questi soldi verranno devoluti a delle famiglie senza tetto ma voglio avere la garanzia che questo avvenga".

Il nome di Morgan è recentemente tornato al centro della cronaca per la vicenda relativa allo sfratto dalla sua casa di Monza.