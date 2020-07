Si commemora oggi la scomparsa, avvenuta il 9 luglio del 1980, di Vinicius de Moraes, detto “o poetinho”, poeta, cantante, compositore, drammaturgo e diplomatico brasiliano, inventore con Joao Gilberto della bossa nova; scrisse centinaia di canzoni, e venne anche in Italia, nel 1969, dove registrò un album intitolato “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”, insieme a Sergio Endrigo, Toquinho e nientemeno che Giuseppe Ungaretti. E’ considerato oggi un album imprescindibile nella storia della canzone italiana. In esso le canzoni si alternano ai recitativi di Giuseppe Ungaretti – nelle prossime pagine vi proponiamo i brani musicali interpretati da Sergio Endrigo e Toquinho e i brani recitati da Vinicius de Moraes. Nell’ultima pagina troverete il brano che intitola un album inciso in Italia nel 1974 da Vinicius con Toquinho, “Per vivere un grande amore”.