Dixie Chicks, nuovo album in arrivo

Discograficamente ferme a "Taking the Long Way" del 2006, le Dixie Chicks hanno annunciato la prossima pubblicazione di un nuovo album di inediti: il trio composto da Natalie Maines e dalle sorelle Emily Robison e Martie Maguire ha avvertito i propri fan per mezzo di un post apparso sul proprio canale Instagram ufficiale.

I particolari del lavoro, per il momento, non sono stati svelati: il materiale è stato lavorato con la collaborazione di Jack Antonoff, leader dei Bleachers e produttore in passato già al servizio di - tra le altre - Taylor Swift, Lorde, St. Vincent e Lana Del Rey.

L'ultima apparizione pubblica del gruppo risale al 2016, quando le Dixie Chicks si esibirono con Beyoncé sulle note di "Daddy Lessons" in occasione del cinquantesimo anniversario dei Country Music Association Awards:

Lo scorso anno il gruppo ha firmato un nuovo contratto con la società di management LBI Entertainment, dopo il pensionamento del proprio manager storico, Simon Renshaw.