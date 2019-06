Queen, la canzone più difficile da cantare? No, non è ‘Bohemian Rhapsody’. Parola di Adam Lambert

Da quando Adam Lambert ha preso il posto lasciato vacante da Freddie Mercury dietro al microfono dei Queen il cantante statunitense ha dovuto cimentarsi con il repertorio della leggendaria band britannica, non certo un’impresa semplice. Il conduttore televisivo statunitense RuPaul ha ospitato Lambert nel suo nuovo talk show chiedendogli quello che in molti eravamo curiosi di sapere: ma tra tutte, qual è la canzone dei Queen più difficile da cantare? Se già avevate la risposta pronta sappiate che no, non è “Bohemian Rhaposody”. Anche se, ammette il già concorrente di America Idol, “quella è una grossa”.

“‘The Show Must Go On’” è l’assassina”, ha detto Lambert, spiegando: “Quella non finisce mai. Semplicemente non si ferma!”. Nel corso della chiacchierata con RuPaul il cantante ha anche svelato, rispondendo ai dubbi del conduttore, come si prende cura della sua voce: “Acqua, riposo, se serve che riposi le corde vocali non parlo per un giorno”. E poi, scherzando: “E se tutto questo non funziona, uno shot di tequila!”.

Lambert ha pubblicato lo scorso mese di maggio il singolo solista “New Eyes”, prima anticipazione dell’ideale seguito di “The Original High” del 2015, che s’intitolerà “Velvet” e uscirà – ha illustrato sui suoi social l’artista nei giorni scorsi – diviso in due parti, la prima delle quali sarà pubblicata a settembre. Quest’estate, invece, Lambert sarà impegnato insieme ai Queen nel “Rhapsody Tour”, in partenza il prossimo 10 luglio dal Canada: la tournée farà poi tappa negli Stati Uniti, in Asia e Oceania.