Targhe Tenco 2019, i finalisti delle sei categorie

Sono stati resi noti i finalisti delle Targhe Tenco 2019. Anche quest'anno, le categorie quest’anno sono sei: quattro riservate ai cantautori (canzone singola, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima), una riservata a interpreti di canzoni non proprie e una riservata agli album collettivi a progetto, ovvero compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni.

Come negli anni passati, la votazione avviene tramite giuria composta da giornalisti musicali ed esperti di musica: la giuria ha decretato i finalisti delle sei sezioni e si esprime nuovamente, a partire da oggi fino al 27 giugno, per scegliere i vincitori tra i finaslisti delle categorie. Le Targhe verranno consegnate durante l’edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2019), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 17 al 19 ottobre.

Ecco i finalisti delle Targhe Tenco 2019

DISCO IN ASSOLUTO

Vinicio Capossela - Ballate per uomini e bestie

Francesco Di Giacomo - La parte mancante

Patrizia Laquidara C'è qui qualcosa che ti riguarda

Nada - È un momento difficile, tesoro

Pacifico (Bastasse il Cielo)

ALBUM IN DIALETTO

Francesco Di Bella - 'O diavolo

Enzo Gragnaniello - Lo chiamavano Vient' 'e Terra

Elsa Martin e Stefano Battaglia - Sfueâi

Setak - Blusanza

Raffaello Simeoni - Orfeo incastastorie

Sollo&Gnut - L'orso 'nnammurato

OPERA PRIMA

Sasà Calabrese - Conserve

Alessandro Centolanza e Gli Splendidi Il giorno, poi la notte

Marta De Lluvia - Grano

Fulminacci - La Vita Veramente

Giulia Mei - Diventeremo adulti

Sale - L'innocenza dentro me

INTERPRETE DI CANZONI

Roberto Michelangelo Giordi - Il sogno di Partenope

Ester Formosa & Elva Lutza - Cancionero

Alessio Lega - Nella corte dell'Arbat - Le canzoni di Bulat Okudzava

Olden - A60

Silvio Trotta - Confessioni di un musicante. Silvio Trotta canta Branduardi

CANZONE SINGOLA

Ernesto Bassignano - Il mestiere di vivere

Motta - Dov’è l’Italia

Nada - È un momento difficile, tesoro

Daniele Silvestri - Argento vivo

Gianmaria Testa - Povero tempo nostro

ALBUM COLLETTIVO A PROGETTO