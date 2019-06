Morgan commenta in tv il ‘Serious Moonlight Tour’ di David Bowie

Morgan rende omaggio a David Bowie, con lo speciale ‘Ziggy, Morgan racconta David Bowie’ che andrà in onda questa sera, martedì 18 giugno, alle ore 23.05 su RaiDue. Per l’occasione il musicista monzese introdurrà e commenterà le immagini del ‘Serious Moonlight Tour’ del 1983.

Il "Serious Moonlight Tour" fu inaugurato nel maggio del 1983 in supporto all'album "Let's Dance", quindicesimo album in studio di David Bowie prodotto dal leader degli Chic Nile Rodgers: la serie di eventi prese il via il 18 maggio a Bruxelles, in Belgio, per poi proseguire in Europa - senza tappe in Italia, e con una puntata in California il 30 maggio - fino al 3 luglio successivo, per poi spostarsi prima in Stati Uniti e Canada (dall'11 luglio al 17 settembre) e poi in Asia e Oceania (dal 4 novembre all'8 dicembre).

Il film documentario "Serious Moonlight" fu girato in occasione della data a Vancouver del 12 settembre 1983, e pubblicato in un primo momento in VHS e laserdisc nel 1984: per l'occasione la band che accompagnava Bowie era composta da Earl Slick alla chitarra, Carlos Alomar a chitarra e cori, Carmine Rojas al basso, Tony Thompson alla batteria, Dave Lebolt a tastiere e sintetizzatori, Steve Elson, Stan Harrison e Lenny Pickett ai fiati e George Simms e Frank Simms ai cori.

Ecco, di seguito, la scaletta del "Serious Moonlight Tour" di David Bowie:

"Look Back in Anger"

"Heroes"

"What in the World"

"Golden Years"

"Fashion"

"Let's Dance"

"Breaking Glass"

"Life on Mars?"

"Sorrow"

"Cat People (Putting Out Fire)"

"China Girl"

"Scary Monsters (And Super Creeps)"

"Rebel Rebel"

"White Light/White Heat"

"Station to Station"

"Cracked Actor"

"Ashes to Ashes"

"Space Oddity"

"Young Americans"

"Fame"

"TVC 15"

Bis 1:

"Star"

"Stay"

"The Jean Genie"

Bis 2:

"Modern Love"