PJ Harvey, nuove canzoni per "The Virtues"

L'a poliedrica artista britannica - che recentemente ha musicato la riduzione teatrale del celebre film degli anni Cinquanta "Eva Contro Eva" - ha pubblicato sei nuove canzoni per la colonna sonora di "The Virtues". Le canzoni scritte e cantate da PJ Harvey per la serie tv di Channel 4 diretta dal regista britannico Shane Meadows s'intitolano “Prayer”, “Submerge”, “Death”, “The Lonely Wolf”e “Subterranean” e "The Crowded Cell" - uscita lo scorso maggio - di cui ha appena pubblicato il video:

Aphex Twin, Lisa Hannigan, Set Fire to Flames e MONO sono solo alcuni degli altri artisti che hanno contribuito alla colonna sonora della serie tv che vede come protagonista l'attore Stephen Graham.

Ecco la tracklist completa dell'album della colonna sonora:

01. PJ Harvey – Prayer

02. Set Fire To Flames – When Sorrow Shoots Her Darts

03. Toydrum – Jesus Song (Rival Consoles Rework)

04. Micah P. Hinson – Beneath The Rose

05. PJ Harvey - Submerge

06. PJ Harvey – Death

07. Lisa Hannigan – Flowers

08. MONO – The Flames Beyond The Cold Mountain

09. Aphex Twin – Gwely Mernans

10. Ted Barnes ft. Gavin Clark – If The Truth Hurts

11. PJ Harvey – The Lonely Wolf

12. Gazelle Twin – Cutting Into Flesh

13. PJ Harvey – Subterranean

14, PJ Harvey – The Crowded Cell