Ascolta il nuovo brano di PJ Harvey

PJ Harvey sempre più teatrale e cinematografica. Dopo la colonna sonora di “All About Eve”, l’artista inglese ha pubblicato un nuovo brano intitolato "The Crowded Cell".

Si tratta di un pezzo tratto da "The Virtues", una serie tv divisa in quattro parti, in onda sulla rete inglese Channel 4.

Diretta dal regista britannico Shane Meadows, "The Virtues" ha, tra i suoi protagonisti, l’attore Stephen Graham. Il brano di PJ Harvey chiude ogni singolo episodio.

PJ ha spiegato: “Sono così felice di aver dato il mio contributo alla colonna sonora originale di questa serie tv straordinaria e potente, girata da un regista che ho sempre ammirato e seguito. Shane ha un’immediatezza e una sensibilità davvero particolari nel suo lavoro, a cui mi ispiro nel fare il mio. Pertanto la nostra collaborazione è stata aperta e all’insegna della fiducia. Ho mandato a Shane alcune idee come demo, perché potesse provarle nel montaggio e scegliere che cosa usare e dove inserirle, in modo da ottenere l’effetto migliore. Alla fine a entrambi piaceva il modo in cui i demo funzionavano, così li abbiamo lasciati com’erano, in sintonia con la bellezza selvaggia della serie”.