Editors: ascolta il nuovo singolo "Frankestein"

Gli Editors hanno pubblicato il singolo "Frankenstein" che il frontman della band britannica Tom Smith ha descritto come "un brano che parla della gioia e della voglia di fuggire – per i folli, i diversi e per la notte".



Per "Frankenstein", la band è tornata a collaborare con Jacknife Lee (U2, Killers, Two Door Cinema Club) con il quale aveva già lavorato all'album DEL 2007 “An End Has A Start”.

Gli Editors sono attesi in concerti in Italia il 16 giugno alla Visarno Arena nell’ambito di Firenze Rocks e il 12 luglio al Parco San Giuliano di Mestre, in provincia di Venezia, all’interno dell’Home Venice Festival.

ASCOLTA QUI 'FRANKNESTEIN'