Charli XCX, a settembre il nuovo disco. Copertina, tracklist

La cantautrice britannica, al secolo Charlotte Emma Aitchison, ha annunciato che il nuovo album – di cui aveva già dato notizia ai fan con un tweet - uscirà il prossimo 13 settembre e si intitolerà “Charli”.

A cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro “Sucker”, quello che sarà il quarto disco di Charli XCX includerà alcuni brani già diffusi presso il pubblico dalla cantante, come "Blame It on Your Love", "1999" e “2099”, quest'ultimo già eseguito dal vivo insieme a Troye Sivan al Go West Fest. Oltre alla collaborazione con Sivan, “Charli” includerà altri ospiti come Christine and the Queens, HAIM, Sky Ferreira, cupcakKe, Clairo, Yaeji, Big Freedia e Kim Petras.

Dopo l’esibizione al Pitchfork Music Festival di Chicago prevista per il prossimo 21 luglio , Charli XCX sarà impegnata in un tour che la porterà in Europa (dove, per il momento, non sono confermate date in Italia) e in Nord America.

Di seguito la copertina e la tracklist di “Charli”:

angels, my new album ‘Charli’ is out September 13th. i am so proud of this music and i cannot wait for the world to hear it. pre order ‘Charli’ now and come and see my on my world tour!! 💓 full details here: https://t.co/3p0fkPqmAC pic.twitter.com/4BBXGPtAPk — CHARLI XCX (@charli_xcx) June 13, 2019

01 Next Level Charli

02 Gone [ft. Christine and the Queens]

03 Cross You Out [ft. Sky Ferreira]

04 1999 [ft. Troye Sivan]

05 Click [ft. Kim Petras and Tommy Cash]

06 Warm [ft. HAIM]

07 Thoughts

08 Blame It on Your Love [ft. Lizzo]

09 White Mercedes

10 Silver Cross

11 I Don’t Wanna Know

12 Official

13 Shake It [ft. Big Freedia, cupcakKe, Brooke Candy and Pabllo Vittar]

14 February 2017 [ft. Clairo and Yaeji]

15 2099 [ft. Troye Sivan]