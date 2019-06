Miley Cyrus rifà i Nine Inch Nails: il video di 'On a Roll'

Anche (e soprattutto) a beneficio dei non abbonati a Netflix che non potranno seguire la serie "Black Mirror", lo staff di Miley Cyrus ha messo gratuitamente sul canale YouTube ufficiale della voce di "Bangerz" "On a Roll", personale remake che la popstar di "Wrecking Ball" ha realizzato di "Head Like a Hole", uno dei brani inclusi nell'album di debutto dei Nine Inch Nails, "Pretty Hate Machine" del 1989.

Oltre alla musica anche il testo è stato stravolto: mentre nel ritornello della versione orginale Reznor canta "I'd rather die than give you control / Head like a hole / Black as your soul" ("Preferirei morire piuttosto che darti il controllo / la testa come un buco / nero come la tua anima"), la Cyrus, nella sua nuova versione, ha modificato il passaggio in "I'm on a roll / Ridin' so high / achieving my goals" ("Sto andando alla grande / sulla cresta dell'onda / raggiungendo i miei obbiettivi").

Reznor, solitamente molto protettivo nei confronti del suo lavoro, ha benedetto l'iniziativa, celebrandola addirittura con una t-shirt dedicata messa in vendita nella sezione store del sito ufficiale dei Nine Inch Nails.