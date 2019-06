Nick Cave, un fan: ‘Scrivo canzoni, ma ho un blocco’. E lui gli passa un testo

The Red Hand Files ormai lo conoscete già. Il sito permette al leader dei Bad Seeds d’interagire direttamente con i suoi fan, alle domande dei quali Nick Cave risponde sempre con testi più o meno lunghi che vanno ben oltre il singolo interrogativo. Tra gli interventi più recenti compare quello di David, di Baltimora, che scrive al cantautore australiano: “Scrivo canzoni. Sono seriamente bloccato. Hai qualche testo sparso che posso avere?”. “Certo, ecco un testo per te”, risponde prontamente la voce di “The Weeping Song”, spiegando poi a David che si tratta di versi “un po’ del lato oscuro e piuttosto misteriosi”, addentrandosi nell’immaginario dietro al testo e concludendo: “Tu potresti essere in grado di tirare fuori qualcosa di buono da questo. Io non ci sono riuscito”.

Dopo aver condiviso il testo del brano, battezzato da Cave “Incinerator Man”, l’artista passa a fornire qualche consiglio al ragazzo sull’arte dello scrivere musica. “Butta via la mia canzone – non era così buona ad ogni modo -, siediti, preparati e scrivi la tua dannata canzone. Sei un autore, hai il mondo intero da salvare e molto poco tempo per farlo”. E ancora: “La canzone troverà la sua strada verso di te. Se non la scrivi, lo farà qualcun altro. È questo quello che vuoi? Se non lo è, prendila”.