Radiohead, su Bandcamp le sessioni ‘rubate’ di OK Computer

È di qualche giorno fa la notizia che la formazione di Oxford capitanata da Thom Yorke sarebbe stata rimasta vittima del furto, non è chiaro da parte di chi, di diciotto ore, contenute in diciotto minidisc, di materiale inedito relativo all’album simbolo dei Radiohead, “OK Computer”, uscito nel 1997 e contenente classici della band come “Paranoid Android”, “Karma Police” e “No Surprises”. La veridicità di quanto trapelato è ora stata confermata dalla stessa band, che ha deciso di rispondere al misterioso hacker mettendo essa stessa a disposizione i file contenenti versioni alternative e jam uscite dal flusso creativo che ha poi trovato forma nel disco del 1997, poi ripubblicato in versione espansa, per il ventennale, tre anni fa, con il titolo di “OKNOTOK”. I Radiohead hanno fatto sapere che il materiale trafugato è stato reso disponibile su Bandcamp alla cifra di 18 sterline (circa 20 euro): il denaro raccolto sarà devoluto al movimento per il clima Extinction Rebellion nato a Londra nel 2018. Se interessati, affrettatevi perché il materiale potrà essere acquistato solo entro i prossimi 18 giorni. Anche se, avvisa Jonny Greenwood sui social della band, si tratta di materiale “solo tangenzialmente interessante. E molto, molto lungo”, chiarendo anche quanto accaduto nei giorni scorsi:

Siamo stati hackerati settimana scorsa – qualcuno ha rubato l’archivio di minidisc di Thom del periodo di OK Computer e si riporta che abbia chiesto 150mila dollari minacciando di pubblicarlo. Quindi invece di lamentarci – molto – o ignorarlo, pubblichiamo tutte le 18 ore su Bandcamp per aiutare Extinction Rebellion.

Ecco il testo completo del chitarrista dei Radiohead: