Raconteurs: ascolta la nuova "Bore and Razed"

Si avvicina il 21 giugno, il giorno in cui raggiungerà il mercato “Help Us Stranger”, il nuovo album, il loro terzo, dei Raconteurs, dopo una pausa lunga undici anni: tanto ci separa dal 2008 in cui uscì “Consolers of the Lonely”.

Si avvicina il 21 giugno e la band capitanata da Jack White pubblica una nuova canzone estratta dall’album, "Bore and Razed". In precedenza i Raconteurs avevano già pubblicato altri brani contenuti nell’album: "Sunday Drive", "Now That You Are Gone", una cover di "Hey Gyp (Dig The Slowness)" di Donovan e la quasi title track "Help Me Stranger".