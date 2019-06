Geto Boys, addio a Bushwick Bill

Bushwick Bill, nome d'arte di Richard Shaw, membro fondatore dei Geto Boys, pionieri del rap americano originari di Houston, Texas, è morto all'età di 52 anni: a darne conferma è stato uno dei suoi compagni di band, Scarface, per mezzo di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook personale.

Lo scorso mese di febbraio a Shaw fu diagnosticata una forma di tumore al pancreas in stato avanzato, che i medici hanno tentato di rallentare sottoponendo l'artista a diversi cicli di chemioterapia.

Insieme a Willie D e Scarface tra i fondatori del collettivo, Bushwick Bill - che come primo nome d'arte scelse Little Billy - divenne celebre con la sua band nel 1991 grazie all'album "We Can’t Be Stopped": l'attività con i Geto Boys non impedì a Shaw di pubblicare sei album solisti, l'ultimo dei quali - "My Testimony of Redemption" - risale al 2010.

All'inizio dello scorso maggio il gruppo, in seguito alla diagnosi di Bushwick Bill, annunciò un tour di addio, battezzato "The Beginning of a Long Goodbye: The Final Farewell" ("L'inizio di un lungo addio: l'ultimo saluto"), poi cancellato per volere dello stesso Shaw, che considerò l'iniziativa un mero espediente commerciale per sfruttare la sua condizione.