“Pensatevi liberi”: la mostra sul Bologna Rock 1979. FOTO

E’ curata da Oderso Rubini e Anna Persiani la mostra in corso dal 17 maggio (chiuderà il 29 settembre) presso il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna (Project Room), dedicata all’evento musicale che radunò più di seimila persone al Palasport di Bologna il 2 aprile del 1979.

Il festival, organizzato da Harpo’s Bazaar, registrò la partecipazione di gruppi punk, rock demenziale e new wave della scena bolognese dell’epoca, quali Skiantos (che vi tennero la celebre “Spaghetti Performance”), Wind Open, Luti Chroma, Gaznevada, Bieki, Naphta, Confusional Quartet, Rusk und Brusk, Frigos, Cheaters e del cantante blues statunitense Andy J. Forest con la band The Strumblers.

Tramite immagini, video, LP in vinile, documenti, fumetti, materiali visivi e grafici, strumentazioni dell’epoca e pubblicazioni indipendenti vengono messe in evidenza le connessioni e la ricchezza di contaminazioni che hanno caratterizzato una stagione di grande fermento.

I visitatori possono percorrere lo spazio della Project Room muovendosi tra un centinaio di vinili, fanzine originali quali Harpo’s, A/traverso, Svacco, Punkreas, Musique Mecanique, The Great Complotto, poster, cassette audio, una selezione di fotografie di - tra gli altri - Enrico Scuro, Roberto Vatalaro, Nadir e Carlo Coppitz, comunicati e rassegne stampa, amplificatori, mixer e sintetizzatori, fino ad arrivare a un trenino Rivarossi, a una macchina da scrivere IBM e a un mappamondo gonfiabile.

Questi materiali si mescolano a opere quali il ritratto di Freak Antoni realizzato da Piero Manai, disegni e collage originali di TRAUMFABRIK (Andrea Pazienza, Filippo Scozzari, Giampietro Huber, Giorgio Lavagna), il dipinto Tuxedomoon di Alessandra Alma Masi, tavole originali di Giorgio Carpinteri tratte da Mumble Rumble e di Nicola Corona da Rinascimento Urbano. Flavio Kampah ha realizzato un’opera di grandi dimensioni (3,5 metri di lunghezza) rielaborando immagini del concerto Bologna Rock 1979.

Orari di apertura:

martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi h 10.00 – 18.30 giovedì h 10.00 – 22.00

lunedì chiuso

Ingresso:

intero € 6 | ridotto € 4

info@mambo-bologna.org