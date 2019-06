Jovanotti - la recensione di "JOVA BEACH PARTY"

"Jova Beach Party" è il nuovo disco di Jovanotti. Si tratta di un Ep che anticipa di un mese la partenza del tour del cantautore nelle spiagge italiane. Contiene sette canzoni prodotte da sette produttori diversi e registrate in sette studi diversi, e arriva a un anno e mezzo dall'ultimo album di inediti di Lorenzo, "Oh, vita!", frutto della collaborazione con Rick Rubin. Il viaggio di Jovanotti riparte proprio dal sodalizio con il produttore americano, alla ricerca di nuove strade e nuovi suoni. Lo abbiamo ascoltato:

La canzone che apre l'Ep, "Prima che diventi giorno", è prodotta da Rick Rubin. Non è messa lì a caso: è il punto di partenza di questo disco, che vede Jovanotti prendere le mosse dall'esperienza della collaborazione con il produttore statunitense per l'album del 2017, "Oh, vita!", alla ricerca di una nuova dimensione sonora. Per questa manciata di canzoni Lorenzo ha chiamato a raccolta i nuovi produttori di riferimento del pop italiano, Dario "Dardust" Faini e Charlie Charles, ma anche producer e dj con i quali ha già avuto modo di collaborare in passato, come DubFiles (Paolo Baldini, al lavoro con Tre Allegri Ragazzi Morti e Mellow Mood, tra gli altri, gli Ackeejuice Rockers (c'era il loro zampino dietro a uno dei pezzi contenuti in "Oh, vita!", "SBAM") e Dj Ralf. Completano il team di produttori i Cacao Mental, band milanese che mischia elettronica, tradizione afro-peruviana e psichedelia