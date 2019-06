X Factor, abbonati contro Sfera Ebbasta: pioggia di critiche sui social

Gli abbonati di Sky non approvano la presenza di Sfera Ebbasta dietro al bancone dei giudici della nuova edizione di "X Factor". Sui social del programma, sotto alla clip attraverso la quale la produzione ha annunciato i nomi dei quattro giudici della tredicesima edizione del talent show, è una vera e propria pioggia di critiche: ciò che si contesta alla produzione è la scelta di portare nel programma il trapper nonostante i mancati chiarimenti dati ai parenti delle vittime della tragedia di Corinaldo ma anche i contenuti dei testi delle sue canzoni. Praticamente gli stessi motivi che qualche mese fa avevano portato i vertici di Rai2 a porre un veto alla presenza di Sfera Ebbasta nella giuria di "The Voice", contro le scelte della casa di produzione, Fremantle, guarda caso la stessa di "X Factor".

"Quindi Asia Argento non andava bene l'anno scorso per possibili problemi giudiziari e Sfera Ebbasta sì... Coerenza portami via", commenta un utente, alludendo chiaramente alle polemiche che lo scorso anno portarono all'allontanamento dell'attrice da "X Factor" e alla tragedia di Corinaldo dello scorso dicembre, legata ormai al nome del trapper di Cinisello Balsamo (che quella sera proprio lì era atteso per un dj set). Ma la produzione si difende: "Sono vicende totalmente diverse. Per quanto riguarda Asia, di comune accordo con lei, Sky Italia e Fremantle hanno deciso di interrompere la collaborazione per la fase dei Live visto che in quel momento i contorni e i possibili sviluppi non erano chiari. Sulla vicenda, molto dolorosa, in cui Sfera si è trovato coinvolto, pensiamo sia giusto lasciare che la giustizia faccia il suo corso per rispetto verso le vittime e le loro famiglie".

Qualcun altro si sofferma su giudizi di merito: "Uno che non sa cantare, vive di autotune e scrive solo vaccate ditemi cosa potrà mai insegnare a dei ragazzi. Stiamo proprio alla frutta". "Sfera è riuscito ad affermarsi in pochissimo tempo pubblicando a 27 anni il disco più venduto in Italia nel 2018", ribatte la produzione, "per raggiungere questi risultati servono sia talento che fiuto, caratteristiche molto utili per fare da mentore ai concorrenti di #XF13".

A chi si sofferma sui contenuti dei testi delle sue canzoni, invece, "X Factor" risponde: "I temi 'forti' fanno parte della storia della musica: dal rock al punk al rap fino ad arrivare ai grandi cantautori, non esclusi quelli italiani che appartengono alla cultura di intere generazioni. La musica trap parla spesso di realtà complesse, dà voce al disagio di una generazione, racconta temi importanti come il riscatto sociale e con i suoi testi Sfera Ebbasta trasforma in musica uno spaccato che non sarebbe giusto ignorare".

Accanto a Sfera Ebbasta, dietro al bancone dei giudici di "X Factor" 13, ci saranno Mara Maionchi, Samuel Romano dei Subsonica e Malika Ayane: una giuria rivoluzionata per tre quarti, insomma. L'unica confermata rispetto all'edizione dello scorso anno è Mara Maionchi: Manuel Agnelli, Lodo Guenzi di Lo Stato Sociale e Fedez hanno deciso di lasciare per dedicarsi ad altri progetti.