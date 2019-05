Zucchero, arriva 'Oro, incenso e birra 30th Anniversary'

Torna sul mercato, per festeggiare i trent’anni dalla sua pubblicazione, “Oro, incenso e birra”, quinto capitolo discografico di Zucchero Fornaciari, uscito originariamente nel giugno 1989 come ideale seguito del precedente “Blue’s”. “Oro, incenso e birra 30th Anniversary”, il cui ingresso sul mercato è previsto per il 14 giugno prossimo, sarà reso disponibile in tre diverse versioni: LP rimasterizzato 180 gr, 3 CD rimasterizzati e Super Deluxe Edition in edizione limitata e numerata composta da 3 CD, LP e DVD e inclusiva di un'intervista a Zucchero con immagini di repertorio, i video dei brani dell’album e un libro fotografico accompagnato da alcuni aforismi e dalla storia dell'album narrata da Sugar.

“Oro, incenso e birra" è stato prodotto da Corrado Rustici e registrato tra il Real World Studio di Peter Gabriel, gli Ardent di Memphis, il Power Station di New York e gli italiani UMBI Studio con la collaborazione di musicisti come, tra gli altri, Eric Clapton, Rufus Thomas, Jimmy Smith, Clarence Clemons e David Sanciou. Il disco è stato per sette anni l'album italiano più venduto nel mondo. Il cantautore emiliano lo ricorda in questi termini:

Per me l'album rappresentava una sfida non da poco perché venivo da "Blue's" che era andato benissimo, era stato un record sia per come aveva incontrato i gusti del pubblico, sia nell'accoglienza dei critici, e poi nelle vendite. Avevo incominciato a fare i concerti negli stadi. Quindi come fai a bissare un successo così grosso con un altro album a distanza di neanche due anni? Però non ci ho pensato, non ero stressato, non vivevo la cosa con ansia, ho preferito l'azione al pensiero, e questo perché avevo accumulato tante, tante cose durante gli anni della gavetta, dalle varie band, ero passato attraverso tanti generi musicali.

Di seguito la tracklist dei tre CD, di cui il primo include solo le canzoni del disco originale che sono diventate delle hit; il secondo è la versione UK del disco, che comprende i duetti come quello con Eric Clapton e con Paul Young; il terzo - e più interessante - raccoglie demo inediti e versioni originarie, cantate in inglese, di sette dei pezzi dell’album, versioni mai ufficialmente diffuse fino a questo momento.

