Jon Bon Jovi diventa Dottore - FOTO

Il frontman dei Bon Jovi ha ricevuto ieri, 20 maggio, il dottorato onorario in Musica presso la University of Pennsylvania, secondo quanto riferito dall’Asbury Park Press. Anche lo stesso Jon Bon Jovi ha fornito una testimonianza dell’evento condividendo alcune foto sul suo profilo Instagram, accompagnate dalla didascalia: “È meglio essere un dottore che aver bisogno di un dottore”. Nelle immagini, la voce di "Livin' on a Prayer" e gli altri dottorati circondano la statua di Ben Franklin conosciuta come "Ben Franklin on the Bench".

Già nel 2001 il cantante statunitense è stato insignito di un dottorato onorario, in quel caso in “Humanities”, dalla Monmouth University. Bon Jovi, che è nato nei pressi di Middlesex County, nel New Jersey, è stato introdotto dal Rettore dell’Università Amy Gutmann, che ne ha ricordato la carriera artistica e l’impegno umanitario.

Lo scorso 14 aprile i Bon Jovi sono stati ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame durante la tradizionale cerimonia che ogni anno si tiene a Cleveland. Insieme alla band nata a Seyreville nel 1983 sono entrati a far parte del Tempio del rock anche Dire Straits, Moody Blues, Cars e Nina Simone. Per l’occasione i Bon Jovi hanno rimesso insieme, per una sera, la formazione delle origini, con Ritchie Sambora e Alec John Such.