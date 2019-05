Foo Fighters e Luke Spiller (Struts) omaggiano i Queen. Video

Spessissimo, nei loro concerti, i Foo Fighters omaggiano i Queen (e David Bowie) proponendo la loro versione di "Under pressure", la hit che Freddie Mercury e soci incisero insieme all'iconica rockstar britannica nel 1981, poi inclusa nell'album "Hot space" dell'anno successivo. L'hanno suonata anche al Sonic Temple Festival di Columbus, in Ohio, la scorsa domenica: ma stavolta non erano da soli.

Ad affiancare Dave Grohl e soci nella cover di "Under pressure", infatti, c'era un ospite speciale: Luke Spiller, il frontman degli Struts, la rock band britannica da poco tornata sulle scene discografiche con il nuovo album "Young & dangerous", dopo quattro anni di silenzio (tanti ne sono passati dall'uscita del disco d'esordio, "Everybody wants", che nel 2014 portò gli Struts ad aprire pure un concerto dei Rolling Stones). Ecco, qui sotto, il video del duetto:

I Foo Fighters riprenderanno il tour mondiale legato al loro ultimo album "Concrete and gold", uscito ormai quasi due anni fa, tra un mese. Ripartiranno dall'Europa, con una serie di concerti che vedrà la band esibirsi sui palchi di alcuni festival del Vecchio Continente, facendo tappa in Croazia, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, Ungheria, Regno Unito e Irlanda, salvo poi tornare in America a settembre.