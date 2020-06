Paddy McAloon: i 27 singoli dei Prefab Sprout

Aveva studiato da prete, prima di decidere di intraprendere la carriera della musica. Paddy McAloon, che oggi festeggia il compleanno (è nato il 7 giugno del 1957), fondatore e frontman dei Prefab Sprout, è uno dei musicisti più apprezzati dalla critica, anche se la produzione musicale della sua band raramente ha raggiunto posizioni vistose nelle classifiche di vendita (il loro migliori piazzamenti in assoluto sono il settimo posto nella classifica dei singoli di “The king of rock’n’roll”, nel 1988, e nello stesso anno il quinto posto nella classifica degli album con “From Langley Park to Memphis”).

Nelle prossime pagine vi riproponiamo i singoli pubblicati dai Prefab Sprout fra il 1982 e il 2013: meritano di essere riascoltati, sono musica di ottima qualità anche se non particolarmente commerciale.