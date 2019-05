National: esce il cortometraggio "I Am Easy to Find" - GUARDA

E’ stato pubblicato "I Am Easy to Find" (leggi qui la nostra recensione), un cortometraggio diretto dal regista Mike Mills (‘20th Century Women’, ‘Beginners’) che ha come protagonista l’attrice Alicia Vikander (‘The Danish Girl’, ‘Ex-Machina’). Il film è ispirato al nuovo album dei National, che ha il medesimo titolo e che è una sorta di colonna sonora, in uscita il prossimo 17 maggio.



Questa la storia del film. Il 3 settembre 2017 il regista Mike Mills scrisse una mail al frontman della band di Cincinnati Matt Berninger. Il regista era interessato a lavorare con la band su un qualcosa. Un video magari. Berninger, fan dei film di Mills, si disse disposto a collaborare con lui.



Il risultato è, appunto, "I Am Easy to Find", un corto di 24 minuti con la regia di Mills e la partecipazione di Alicia Vikander, e, parallelamente, “I Am Easy to Find”, un album di 68 minuti dei National. Il primo non è il video per il secondo; il secondo non è la colonna sonora del primo. Il corto è stato composto come se fosse musica; la musica è stata assemblata come se fosse un film, da un regista. Il film è stato girato nella zona vicino a Pomona (California), in cinque giorni ed è formato da 164 scene.

I National saranno impegnati in un tour mondiale a supporto dell’album che li porterà ad esibirsi anche in Italia il 9 agosto all'Ypsigrock festival di Castelbuono, in provincia di Palermo.