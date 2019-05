Tom Petty: il video di "For Real"

Adria, figlia di Tom Petty, si trovava nello studio del chitarrista degli Heartbreakers, Mike Campbell, quando ascoltò per la prima volta “For Real”, brano scritto e registrato nel 2000, ma poi rimasto nel cassetto.

La canzone, finalmente, è stata inclusa nella raccolta “The Best of Everything”, pubblicata a marzo. L’antologia è stata curata da Adria, insieme ad altri fidati collaboratori, tra cui la moglie di Petty (Dana), il già menzionato Campbell, Benmont Tench (tra i fondatori degli Heartbreakers) e l'amico e collaboratore Ryan Ulyate.

“For Real” suona come un manifesto di quelli che sono stati i valori del cantautore statunitense e la sua sconfinata passione per la musica. Come recita il testo, “I didn’t do it for no magazine/Didn’t do it for no video/Never did it for no CEO/But I did it for real.”

“Mi ha colpito molto già al primo ascolto”, ha raccontato Adria, “e suona davvero spontanea e sincera”. È stata proprio lei, che già ha diretto alcuni video per Beyoncé, Coldplay e Regina Spektor, a curare il clip di “For Real”, assemblando fotografie rare e immagini dal vivo e in studio. Eccolo:

Ha spiegato Adria: “Piangevo ogni notte durante il montaggio. Ma lui mi ha dato la forza di portarlo alla fine. C’era del lavoro da fare e andava fatto. Ma è bello sentire la sua voce. È bello vederlo intento a fare quello che lo rendeva felice, così come è bello avere la capacità di raccontare una storia su di lui e condividerla con le altre persone. Mio padre scriveva canzoni belle e semplici, ma di una complessità profonda, e questa è una di quelle”.