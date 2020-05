Al Bano, i suoi Festival di Sanremo (da solista)

Senza contare le cinque partecipazioni – dal 1982 al 1991 – in coppia con Romina Power, Al Bano Carrisi è stato in gara al Festival di Sanremo per ben dieci volte, la prima nel 1968, la più recente nel 2017. Nelle prossime pagine vi proponiamo tutte le canzoni presentate dal cantante pugliese alla manifestazione ligure; dopo il titolo della canzone, trovate il piazzamento ottenuto.