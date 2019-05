One Direction, parla uno dei ragazzi: 'La reunion? È inevitabile'

Prima o poi succederà. Gli One Direction torneranno a suonare insieme e tutte le voci circolate negli ultimi mesi in merito al presunto scioglimento definitivo della boyband britannica si riveleranno come false. Parola di uno dei quattro componenti del gruppo salito alla ribalta nel 2010 grazie alla partecipazione alla versione britannica di "X Factor" (i ragazzi non vinsero, si classificarono terzi dietro a Matt Cardle e a Rebecca Ferguson, ma - come avrebbero testimoniato i numeri nei mesi successivi alla partecipazione al talent - furono di fatto i vincitori morali di quell'edizione).

In un'intervista concessa al network britannico ITN, Independent Television News, chiamato ad esprimersi sulla reunion della boyband, Louis Tomlinson, che di recente ha ricoperto il ruolo di giudice della quindicesima edizione dello stesso talent che lanciò gli One Direction all'inizio della loro carriera, ha assicurato che i quattro ragazzi torneranno a cantare insieme:

"Penso che succederà. Avrei certamente qualcosa da ridire se non dovesse accadere. Penso che sia inevitabile. Quando? Questa è la vera domanda. È qualcosa che nessuno di noi sa veramente, almeno in questo momento. Quando torneremo insieme dovremo essere tutti in sintonia e avere fatto ciò che avevamo voluto fare individualmente. Questa sarà una cosa di vitale importanza".

Louis Tomlinson è l'unico tra i quattro componenti della boyband britannica a non aver ancora pubblicato un album solista dopo l'annuncio della pausa a tempo indeterminato. Al contrario, Harry Styles ha pubblicato nel 2017 il suo album d'esordio come solista, dal titolo eponimo e Niall Horan lo ha seguito qualche mese dopo con "Flicker". Liam Payne, invece, lo scorso agosto ha consegnato al mercato l'Ep "First time".