Wrongonyou: i nuovi singoli 'Circles' e 'A new life', poi basta con l'inglese

Wrongonyou torna sulle scene con due nuovi singoli, "Circles" e "A new life", ideali lato a e lato b di un 45 giri che rappresenta per il cantautore un modo per chiudere un cerchio: queste due canzoni, infatti, saranno le ultime scritte e composte in lingua inglese. Da ora in poi Wrongonyou - vero nome Marco Zitelli, classe 1990, originario di Grottaferrata, tra i Castelli Romani - si cimenterà nella scrittura dei suoi nuovi pezzi solamente in italiano.

"Circles" è stato scritto dal cantautore insieme a Vookoo Kid (Marianna Pluda) e prodotto da Mace e Venerus, mentre a "A new life" è stato scritto da Wrongonyou con Claudio e Flavio Zampa. I due brani chiudono il progetto avviato con l'Ep "The mountain mai" del 2016 e con l'album " Rebirth " del 2018 per dare il via a quello in italiano che vedrà la luce nei prossimi mesi. Per le nuove canzoni in italiano che usciranno prossimamente Wrongonyou ha collaborato anche con alcuni autori italiani più o meno affermati.