Virginia Wynette Pugh, ben più conosciuta come Tammy Wynette, è stata una delle più note interpreti del country statunitense, tanto da meritarsi l’appellativo di 'First Lady of Country Music'. Nata il 5 maggio 1942 è morta, all’età di 55 anni, il 6 aprile 1998.

Se la vita artistica di Tammy è stata molto fortunata, non altrettanto si può dire di quella personale. Di natali molto umili, non trovò mai l’amore nonostante i cinque matrimoni, ed ebbe molti problemi di salute che la portarono a una morte prematura.

La vogliamo qui ricordare riascoltandoci tutte le canzoni da lei interpretate che hanno raggiunto la posizione numero uno della classifica statunitense dedicata al country. Più una cover di una sua canzone che ha avuto molta fortuna in Italia.