Sting... nello spazio con Jimmy Fallon - VIDEO

L'ex bassista e voce dei Police - Sting - è stato ospite di Jimmy Fallon nella puntata di venerdì 26 aprile del "Tonight Show".

Per l'occasione si è prestato, insieme allo showman statunitense, a una parodia della grande hit firmata dai Police "Walking on the Moon" (dall'album "Regatta De Blanc"). Il pezzo è stato appositamente ribattezzato "Two Stings on the Moon" e i due, in completo da astronauti, hanno cantato un testo completamente stravolto.

In seguito, riportata la serietà in studio, Sting si è esibito in un altro classico dei Police: "Demolition Man". Entrambi i pezzi, riregistrati dall'artista, saranno inclusi nel suo imminente nuovo album "My Songs", in uscita il prossimo 24 maggio.