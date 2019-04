Queen, Brian May racconta della ‘chimica istantanea’ con Adam Lambert

Good Morning America, contenitore mattutino targato ABC, ha mostrato oggi qualche clip, in anteprima, del documentario sul progetto Queen + Adam Lambert intitolato “The Show Must Go On”, in uscita per ABC il prossimo 29 aprile. In particolare, tra i contenuti svelati dal programma dell’American Broadcasting Company, spicca il racconto di Brian May a proposito del suo primo incontro con Lambert avvenuto, come noto, sul set del talent American Idol nel 2009. Il chitarrista britannico lo ricorda così:

La gente di American Idol ci ha chiesto di andare e suonare nella serata della sfida finale. Quindi era tra Adam e questo altro ragazzo [Kris Allen]. Sono entrambi cantanti davvero bravi ma c’era già una specie di chimica tra noi e Adam. È stata semplicemente istantanea.

E ancora:

Non abbiamo chiesto di lui, non lo cercavamo, è semplicemente saltato fuori. E poteva fare qualsiasi cosa.

Quanto al cantante statunitense, Lambert si è così espresso su quell’incontro:

Li stavo incontrando per la prima volta. Era molto surreale. Non penso nemmeno di aver realizzato il peso che ha avuto quel momento se non dopo il fatto.

“Quando abbiamo incontrato per la primissima volta Adam sembrava essere poco più che un ragazzo”, ha spiegato invece il batterista Roger Taylor, concludendo: “Ora lo vedo come un uomo incredibilmente compiuto”.

Lambert tornerà davanti alle telecamere del talent domenica prossima come ospite e mentore, veste nella quale lavorerà con i concorrenti per aiutarli a preparare una canzone dei Queen. Quest’estate, poi, i Queen e Adam Lambert s’imbarcheranno nel tour in Nord America che hanno battezzato “Rhapsody”.