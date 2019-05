Christopher Cross, il profeta del soft rock

Il 1981 fu l’anno di Christopher Cross. Il 1981 era tutto un fermento musicale, cose nuove stavano sbocciando e andavano affermandosi. Tra le molte novità, si fece largo e riscosse gran successo un ventinovenne dalla incipiente calvizie che tutto aveva dalla sua – in primis la voce – ma non di certo il phisique du role.

Il suo eponimo album d’esordio con un fenicottero stampato in copertina fu uno dei dischi dell’anno. Un mirabile esempio di soft rock che si avvaleva della chitarra di Larry Carlton e ai cori di Don Henley degli Eagles, Nicolette Larson, Michael McDonald e J.D. Souther, tra gli altri.

“Christopher Cross” detiene l’invidiabile record di essersi aggiudicato, ai Grammy Awards, in quel magico 1981 le quattro categorie principali: Record of the Year per “Sailing”, Album of the Year per “Christopher Cross”, Song of the Year per “Sailing” e Best New Artist.

Quel clamoroso successo non verrà mai più ripetuto nonostante Christopher – che oggi compie 68 anni essendo nato a San Antonio (Texas) il 3 maggio 1951 - sia tuttora attivo, soprattutto dal vivo.