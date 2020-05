Compie oggi settantacinque anni Bruce Cockburn, eroe silenzioso della canzone d'autore canadese mai stato particolarmente familiare - specie nel Vecchio Continente - alle grandi platee, ma che con il suo inconfondibile stile alla chitarra e con la sua voce è stato capace di scrivere - più di 30 album pubblicati in oltre quarant'anni di carriera - un gran bel pezzo di musica americana. Non a caso, schiere di artisti più giovani molto popolari presso il pubblico d'oltreoceano, negli corso degli anni, non hanno mancato di rendergli omaggio realizzando sui palchi e in studio diverse riletture di brani appartenenti al suo repertorio. Ecco, nelle pagine che seguono, alcune delle cover più note di brani firmati da Bruce Cockburn: buon ascolto!