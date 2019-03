Franco Battiato, in vendita la villa di Milo: ecco l'annuncio

Alcuni giorni fa, su un sito specializzato in vendite immobiliari, è apparso questo annuncio:

Villa unifamiliare, ottimo stato, 800 mq, Milo Dimora esclusiva con rustico, piscine, dependance e chiesa In Sicilia, ai piedi dell'Etna e con lo sguardo rivolto a Taormina, alla Calabria ed alle coste del mar Jonio, si trova questa esclusiva dimora, immersa nella natura, che proponiamo in vendita.

Riduttiva la definizione di villa, ci troviamo infatti in una grande proprietà, in stile siciliano, totalmente ristrutturata, che ha le sembianze di un borgo.

La casa, accogliente e riservata allo stesso tempo, composta da tanti ambienti comodi e mai dispersivi, camere e servizi ben distribuiti nello spazio.

Un casolare composto da un ampio living e da una zona relax, dove insistono una splendida piscina, la palestra e la sauna.

Una comoda dependance, al centro della struttura, che risalta il senso di accoglienza e di ospitalità presente ovunque.

Ed infine una piccola chiesa.

D'estate, l'elegante piscina esterna, immersa nel verde, è tappa obbligata.

Nel parco di oltre un ettaro, che si estende in buona parte al livello della casa e in parte su altri terrazzamenti sempre più panoramici, il tempo ha un passo diverso.

Ogni dettaglio è attraversato da un'energia unica.

E' un posto speciale, concepito e vissuto da persone speciali.

Il fatto che l'immobile, il cui prezzo è stato fissato a un milione e 350mila euro, sia sito in Milo, nell'area metropolitana di Catania, ha fatto pensare che possa trattarsi dell'abitazione di Franco Battiato. Oggi l'edizione online di Ragusa News conferma che l'offerta riguarda proprio l'abitazione presso la quale il Maestro siciliano risiede ancora oggi, Villa Grazia, nella frazione di Praino.

Non ho commentato il comunicato stampa - secondo me apocrifo - emesso in singolare e utile coincidenza con la ripubblicazione di “Fleurs” in vinile.

Non ho commentato l’inopportuno video, comparso sui Facebook e Instagram di un invitato presente alla “festa di compleanno per il nostro caro amico Franco” della scorsa settimana, nel quale un giornalista fa karaoke su “Prospettiva Nevskij” (non cercatelo: è stato - e meno male - rimosso).

Né tantomeno commenterò questa notizia e le sue ovvie, e malinconiche, implicazioni.

Arriverà il momento per farlo: e spero arrivi fra molto tempo. (fz)