Il nome di Eduardo De Crescenzo è indissolubilmente legato alla canzone che nel 1981 il cantautore partenopeo presentò in gara al Festival di Sanremo, quella "Ancora" che, pur non vincendo il Festival (il primo posto, quell'anno, fu di Alice, con "Per Elisa"; seconda Loretta Goggi con "Maledetta primavera", terzo Dario Baldan Bembo con "Tu cosa fai stasera"?) si rivelò uno dei più grandi successi di quell'annata. "Ancora", negli ultimi anni, ha avuto una seconda vita, come sigla del programma notturno di Marzullo, ma questa è un'altra storia. Oggi, nel giorno di quello che è il compleanno di Eduardo De Crescenzo (nato a Napoli l'8 febbraio del 1951), vi offriamo una panoramica della sua carriera. Oltre "Ancora", ovviamente...