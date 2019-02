Bang & Olufsen BeoLab 50 Piano Black: diffusori d’arte

Bang & Olufsen presenta il nuovo BeoLab 50 Piano Black, il suo diffusore top di gamma, oggi in una raffinata finitura glossy e con nuovi dettagli di design per soddisfare anche l’occhio oltre alle orecchie.

La parte frontale del diffusore, caratterizzata da centinaia di minuscole particelle di alluminio lucido, ricorda una cascata di ghiaccio e sembra essere sospesa nell’aria.

Il suo design tridimensionale ha una grande profondità e una forma stratificata in grado di riflettere la luce. Al suo interno si nascondono i driver che permettono il controllo perfetto del suono. Fuori, invece, le lamelle in rovere ne sottolineano la linea slanciata e danno un look classico e contemporaneo al tempo stesso.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM