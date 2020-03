Harry Belafonte, il re del calypso

Harold George Bellafanti Jr, nato a Harlem l’1 marzo del 1927, cantante, autore, attore, è una delle figure più significative della musica popolare americana. E’ stato lui a popolarizzare il calypso, uno stile musicale caraibico originato a Trinidad & Tobago, con un album – intititolato semplicemente “Calypso” – che fu un enorme successo sia negli USA sia in Europa, in particolare in Gran Bretagna.

Anche se la carriera artistica di Belafonte si è sviluppata negli anni allontanandosi dal calypso, a noi piace qui, nelle prossime pagine, ricordare le sue canzoni degli esordi.