La classifica parziale di Sanremo 2019 è stata svelata alla fine della prima serata del Festival. È stata stilata combinando le votazioni del pubblico da casa tramite televoto (con un peso del 40%), dei giornalisti della sala stampa (30%) e della giuria demoscopica (30%). Gli artisti nella "zona blu" sono quelli che hanno ottenuto il punteggio più alto, gli artisti nella "zona gialla" i punteggi intermedi e quelli nella "zona rossa" i punteggi più bassi.

ZONA BLU

Ultimo - "I tuoi particolari"

Loredana Berté - "Cosa ti aspetti da me"

Daniele Silvestri - "Argento vivo"

Irama - "La ragazza con il cuore di latta"

Simone Cristicchi - "Abbi cura di me"

Francesco Renga - "Aspetto che torni"

Il Volo - "Musica che resta"

Nek - "Mi farò trovare pronto"



ZONA GIALLA

Enrico Nigiotti - "Nonno Hollywood"

Federica Carta & Shade - "Senza farlo apposta"

Boomdabash - "Per un milione"

Negrita - "I ragazzi stanno bene"

Paola Turci - "L'ultimo ostacolo"

Anna Tatangelo - "Le nostre anime di notte"

Patty Pravo con Briga - "Un po' come la vita"

Arisa - "Mi sento bene"

ZONA ROSSA

Mahmood - "Soldi"

Achille Lauro - "Rolls Royce"

Nino D'Angelo e Livio Cori - "Un'altra luce"

Einar - "Parole nuove"

Ghemon - "Rose viola"

Motta - "Dov'è l'Italia"

Ex Otago - "Solo una canzone"

Zen Circus - "L'amore è una dittatura"