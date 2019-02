"ZEROSEI" - titolo rigorosamente in caps lock - è l'album d'esordio di Frenetik&Orang3, duo di produttori già dietro al suono di pezzi di Coez, Salmo, Gemitaiz e MadMan. L'album è una fotografia della Roma degli ultimi anni, una foto musicale di questo preciso momento (il titolo rimanda al prefisso telefonico della Capitale). Tra gli ospiti anche Carl Brave x Franco126, Coez, Noyz Narcos e Giulia Ananìa. Lo abbiamo ascoltato:

Quello di Frenetik&Orang3 è un progetto che arriva nel momento giusto: da anni la scena romana non era così attiva e vivace come oggi. E no, non stiamo parlando solamente della leva cantautorale degli anni Duemiladieci (Calcutta, Contessa, Paradiso e dintorni). Nei sotterranei della Capitale sta succedendo qualcosa di importante: c'è un sottobosco che pullula di suoni, stili e generi nuovi, inediti. Forse è sempre stato così - lo conferma il caso degli stessi Frenetik&Orang3, che sono in giro da ormai diversi anni - solo che il mercato se ne sta accorgendo solamente adesso. "ZEROSEI", titolo rigorosamente in caps lock, l'album d'esordio del duo composto da Daniele Mungai e Daniele Dezi, è una fotografia della Roma degli ultimi anni, una foto musicale di questo preciso momento (il titolo rimanda al prefisso telefonico della Capitale): un disco da produttori che vede Frenetik&Orang3 ospitare nelle quattordici tracce alcuni dei protagonisti della scena