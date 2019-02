È tutto pronto: comincia oggi, martedì 5 febbraio, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il Festival 2019 vedrà il ritorno di Claudio Baglioni nel ruolo di conduttore e direttore artistico: al suo fianco, sul palco, ci saranno i comici Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Ecco tutto quello che c'è da sapere: serate, votazioni e ospiti.

Prima serata:

Nella prima serata il pubblico ascolterà tutti i 24 brani in gara. Saranno giudicati dal pubblico da casa attraverso il televoto (con un peso del 40% sulla classifica finale della serata), dalla giuria demoscopica (30%) e dai giornalisti della sala stampa dell'Ariston (30%). Ospiti musicali della prima serata saranno Andrea Bocelli, che si esibirà con Claudio Baglioni sulle note di "Il mare calmo della sera" (la canzone che permise al tenore di vincere tra i "giovani" al Festival del 1994), e poi canterà con suo figlio Matteo, e Giorgia. Claudio Santamaria dovrebbe omaggiare insieme a Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele il Quartetto Cetra.

Seconda serata:

Nella seconda serata si esibiranno nuovamente 12 dei 24 artisti in gara, giudicati sempre dal pubblico da casa attraverso il televoto (con un peso del 40% sulla classifica finale della serata), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa dell'Ariston (30%). Tra gli ospiti della seconda serata ci sarà Riccardo Cocciante e dovrebbero esserci anche Marco Mengoni (insieme a Tom Walker, insieme al quale il cantante di Ronciglione ha inciso il singolo "Hola") e Pippo Baudo e Fabio Rovazzi (già conduttori delle due prime serate di dicembre di "Sanremo Giovani").

Terza serata:

Nella terza serata si esibiranno gli altri 12 dei 24 artisti in gara, anche in questo caso giudicati dal pubblico da casa attraverso il televoto (con un peso del 40% sulla classifica finale della serata), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa dell'Ariston (30%). Salirà sul palco in veste di ospite Antonello Venditti: si esibirà insieme al suo gruppo storico, gli Stradaperta, portando all'Ariston i festeggiamenti legati al quarantennale dell'album simbolo della sua discografia, "Sotto il segno dei pesci". Dovrebbero inoltre esserci Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. Al termine della terza serata verrà stilata una classifica congiunta dei 24 artisti in gara, determinata dalla media delle percentuali di voto ottenute nel corso delle prime tre serate.

Quarta serata:

È la serata dei duetti: tutti i 24 artisti in gara si esibiranno di nuovo, accompagnati da alcuni ospiti. Da Morgan (che affiancherà Achille Lauro) a Brunori Sas (con gli Zen Circus), passando per Nada (con Motta), Enrico Ruggeri e Roy Paci (con i Negrita), e Manuel Agnelli (con Daniele Silvestri). Cambia il meccanismo di voto: le esibizioni saranno giudicate dal pubblico da casa tramite il televoto (con un peso del 50% sulla classifica di fine serata), dai giornalisti della sala stampa (30%) e dalla giuria d'onore (presieduta da Mauro Pagani - 20%). Alla fine della quarta serata verrà stilata una classifica che terrà conto anche della media delle serate precedenti. Ospiti della quarta serata dovrebbero essere Ligabue (che potrebbe cantare sul palco dell'Ariston il singolo "Luci d'America", primo estratto dal suo nuovo album "Start", in uscita l'8 marzo) e il duo Raf e Umberto Tozzi.

Quinta serata:

Per la serata finale si esibiranno tutti i 24 artisti in gara, giudicati ancora una volta dal pubblico da casa tramite il televoto (con un peso del 50% sulla classifica di fine serata), dai giornalisti della sala stampa (30%) e dalla giuria d'onore (presieduta da Mauro Pagani - 20%). La votazione farà media con quella delle prime quattro serate: verrà così stilata una classifica finale e i tre artisti più votati accederanno alla finalissima a tre. Si esibiranno per l'ultima volta e saranno di nuovo giudicati dal pubblico con il televoto (50% sulla classifica finale), dalla sala stampa e dalla giuria d'onore: la canzone più votata sarà decretata vincitrice del Festival di Sanremo 2019. Ospiti della serata finale dovrebbero essere Eros Ramazzotti (che si esibirà anche insieme a Luis Fonsi, con cui duetta nel singolo "Per le strade una canzone") e Elisa.