Attacco frontale e deciso dell’ex chitarrista dei Kiss Ace Frehley ai suoi vecchi compagni di band Gene Simmons e Paul Stanley.

La band statunitense ha recentemente pubblicato la raccolta “Kissworld – The Best of Kiss” e domani sera alla Rogers Arena di Vancouver (Canada) darà inizio al ‘End of the Road’, il tour di addio.

In una intervista rilasciata a Guitar World Simmons e Stanley si dicevano disponibili ad accogliere i vecchi compagni Ace Frehley e Peter Criss sul palco per questo tour finale, specificando però che i due non sarebbero mai tornati nei Kiss.

Ha detto Simmons:

"Ace e Peter hanno avuto tre possibilità. Sono stati licenziati tre volte. Per droghe, alcol, cattiva condotta, poca professionalità... Quindi diciamo che ci piacerebbe avere Ace e Peter con noi qualche volta. E se non accadrà, non sarà a causa nostra. Accetteremo che Ace o Peter salgano sul palco per una canzone o due? Certo. Potremmo avere Ace o Peter per un set completo ogni sera? Mai nella fottuta vita."

La risposta di Frehley non si è fatta attendere. Attraverso il suo account Facebook il chitarrista ha attaccato aspramente Simmons e Stanley lasciando intendere che la possibile reunion dei Kiss non avverrà mai.

Questi i passi più perentori del lungo post di Frehley, che potete vedere nella sua interezza più sotto.