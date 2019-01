La band guidata da Tom Smith è stata confermata nel cartellone della prossima edizione del Firenze Rocks! in occasione dell'ultima giornata del festival, il 16 giugno: gli Editors saliranno sul palco allestito presso la Visarno Arena, nel capoluogo toscano, prima dei già confermati headliner Cure e dei Sum 41.

Gli organizzatori della manifestazione - che gli scorsi hanno ha ospitato, tra gli altri, Guns N' Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Eddie Vedder, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e System of A Down - hanno già annunciato gli headliner e le band principali delle giornate del 13 giugno (con Tool e Smashing Pumpkins), 14 giugno (con Ed Sheeran) e 16 giugno (con, appunto, Cure, Sum 41 ed Editors), lasciando avvolto nel mistero solo il cast della penultima giornata del festiva, quella del 15 giugno.

I biglietti per l'evento sono disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizza a prezzi compresi tra i 63 euro per il posto unico generico per una singola giornata ai 329 euro del pacchetto deluxe Rocks Party (sempre per la singola giornata).