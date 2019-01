Tornerà anche in occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana Casa SIAE, struttura che sarà allestita in piazza Colombo, nel centro della città ligure, che ospiterà i protagonisti della musica italiana in gara alla sessantanovesima edizione del concorso canoro: prodotto da SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, ideato e realizzato da iCompany, Casa SIAE si inserisce nel progetto "Fuori Sanremo" di Rai Pubblicità, quest'anno concessionaria del Comune di Sanremo anche per le piazze adiacenti al Teatro Ariston.

La struttura - attiva tra i prossimi 5 e 9 febbraio, in concomitanza con il Festival - ospiterà incontri con artisti, autori, editori, produttori, discografici e giornalisti: l'accesso al pubblico sarà gratuito fino a esaurimento posti. Il programma degli eventi, curato da Massimo Bonelli, verrà reso noto nei prossimi giorni.