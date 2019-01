Michael Stipe, l’ex frontman dei R.E.M., ha prestato i propri servigi a Rain Phoenix, la sorella dell’attore River, per un singolo intitolato “Time is the Killer” in uscita il prossimo 14 febbraio che avrà come lato B la canzone “Time Gone”.

Questo singolo sarà accoppiato con due canzoni inedite degli Aleka’s Attic, la band di River e Rain Phoenix. I brani si intitolano "Where I'd Gone” e "Scales and Fishnails" e risalgono agli anni novanta.

Rain Phoenix ha detto all’edizione statunitense di Rolling Stone che "è arrivata l’ora" di pubblicarle, oltre 25 anni dopo la morte di River avvenuta il 31 ottobre 1993. "River era in anticipo sui tempi. Sento che le canzoni sono ancora rilevanti nel 2019."

Anche se River è conosciuto per la sua carriera come attore – si ricordano i film “Stand By Me” del 1986 e “My Own Private Idaho” del 1991, tra gli altri - la sua vera passione è stata la musica. Non volendo essere un solista, nel 1987 formò gli Aleka's Attic con la sorella Rain. La band non ha mai pubblicato un album e nel 1992 si sciolse. River fondò allora i Blacksmith, ma poco dopo morì.

Nel 1997 entra in scena l’allora frontman dei R.E.M. che acquista i diritti degli Aleka’s Attic ed entra in contatto con Rain. In quel periodo i due incidono la title track del film “Happiness” di Todd Solondz.

"E’ stato difficile, ma ho avuto il coraggio e ho chiesto. Stipe ha chiesto di ascoltare la canzone. Gli è piaciuta. Ha detto di sì. Sono ancora scioccata. La sua voce è magica."

Dice Rain di questa collaborazione con Michael Stipe:

Di “Time Gone” Rain Phoenix ha anche pubblicato un trailer che presenta filmati risalenti all’infanzia di lei e di suo fratello, insieme a scene di River che si esibisce dal vivo.