Le celebrazioni per il cinquantennale della leggendaria band capitanata da Robert Plant e Jimmy Page sembrano destinate a non finire mai. Dopo aver dato vita diverse iniziative, come la pubblicazione del libro ufficiale della formazione britannica “Led Zeppelin by Led Zeppelin”, della raccolta – solo in digitale - di 30 tracce “Led Zeppelin X Led Zeppelin” e di alcune ristampe degli album del gruppo per celebrare i cinquant’anni da quando, nel settembre 1968, Page, Plant, Jones e Bonham si sono dati appuntamento in studio di registrazione per incidere il loro esordio discografico – che ha spento 50 candeline lo scorso 12 gennaio -, la band di “Stairway To Heaven” ha fatto squadra anche con una delle aziende di punta dello snowboarding, Burton, per lanciare sul mercato una tavola da snowboard firmata Led Zeppelin.

A rivelarlo è la stessa band attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: il nuovo snowboard si chiamerà Misty Mountain Hop (brano contenuto in “Led Zeppelin IV”, 1971) e chi lo acquisterà – il costo è di 749,95 dollari (660 euro circa) -, avrà in regalo il libro “Led Zeppelin by Led Zeppelin”, normalmente venduto al prezzo di listino di 60 euro (51 euro per gli acquisti online). Per gli appassionati dei salti sulla neve, tutti i dettagli della tavola sono qui.