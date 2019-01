Dopo il successo di "No roots" arriva "Mint", l'album d'esordio sulla lunga distanza della 25enne cantautrice tedesca Alice Merton. Che deve dimostrare di non essere solamente l'ennesima one hit wonder. Lo abbiamo ascoltato:

La cifra stilistica alla base della maggior parte dei pezzi, lo abbiamo detto, è quella di "No roots", ma non mancano episodi che vedono Alice Merton esplorare fuori dal tracciato e tenersi aperte più strade per il futuro: "2 kids" è un inno pop-rock che guarda alle hit di Lorde e Sia (con quei coretti urlati nel ritornello - potrebbe essere uno dei tormentoni della prossima estate), "Homesick" sembra la versione 2.0 di un pezzo pescato da uno dei primi album di Alanis Morissette, "Why you so serious" ricorda la leggerezza di certi successi di Pink.

