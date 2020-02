Plastic Bertrand e il suo scanzonato pop-punk in 15 titoli

Nato in Belgio il 24 febbraio 1954, Roger Allen François Jouret scelse il nome d’arte Plastic Bertrand dopo essere stato il batterista di un gruppo punk e averlo lasciato per diventare solista. Il suo primo singolo, “Ça plane pour moi”, uscito nel 1977 (e non cantato da lui, che quel giorno era in ritardo, ma dal suo produttore) è diventato un piccolo classico, ripreso immediatamente in UK da Elton Motello col titolo “Jet boy, jet girl” e poi ripreso nel tempo da numerosi altri interpreti. Plastic Bertrand ha continuato con la sua formula di pop allegro e spensierato, senza più ripetere il successo dell’esordio ma mettendo in fila parecchie canzoni di buon successo, alcune delle quali vi riproponiamo qui di seguito.