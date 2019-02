E’ scomparso il 6 febbraio del 1998 in un incidente stradale nella Repubblica Dominicana, dove si era trasferito per ragioni fiscali. Hans Hölzel, viennese di nascita, nel mondo (e in Italia) è noto solo per due canzoni, “Der kommissar” e “Rock me Amadeus”, la seconda delle quali rimane tuttora l’unica canzone cantata in tedesco ad essere arrivata al numero uno nelle classifiche di “Billboard”; ma nella sua nazione d’origine ha sempre avuto un grande successo, tanto che sono ben 17 le sue canzoni ad essere entrate nella Top Ten austriaca. Troppe per farvele ascoltare tutte; abbiamo scelto, e vi proponiamo nelle prossime pagine, solo le sette che sono salite sul podio delle charts.