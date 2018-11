Verrà mixato a Los Angeles nel corso del prossimo mese di dicembre sotto la supervisione di Rich Costey, produttore in passato già al servizio di - tra gli altri - Muse, Rage Against the Machine e Franz Ferdinand, il nuovo album dei Rammstein, ideale seguito di "Liebe ist für alle da" del 2009: a rivelarlo è stato il chitarrista della formazione berlinese, Richard Kruspe, nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica francese United Rock Nations.

"Sono molto contento del processo creativo che sta alla base di questo disco", ha spiegato Kruspe: "Soprattutto perché siamo riusciti a guadagnare un certo tipo di rispetto che in passato avevamo perso. Per certi versi mi ha ricordato gli inizi dei Rammstein. Musicalmente parlando, sarà più ricco di armonie e melodie: è una cosa che stavo cercando di fare da tempo, perché - parlando del nostro gruppo - tutti si concentravano sulla spettacolarità dei live, ma nessuno parlava mai della musica. E per me, che la musica la scrivo, è sempre stato come ricevere uno schiaffo in pieno viso".

Il disco, ha assicurato Kruspe, è "quasi finito": nel mese di dicembre, ha proseguito il chitarrista, "verranno solo fatti gli ultimi ritocchi, solo piccole cose qua e là ".

E poi? La prima tranche di date europee annunciate dai Rammstein non include l'Italia, ma - dai i piani dal vivo comunicati da Kruspe, è molto probabile che l'appuntamento dei fan tricolore con la band di Till Lindemann sia solo rimandato: "Dopo la fine dei mixaggi inizieremo la preparazione in vista dei live, e poi partiremo in tour per i tre anni successivi".

Il nuovo tour dei Rammstein verrà inaugurato il prossimo 27 maggio alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania, per poi protrarsi per 26 date in tutta l'Europa continentale e la Gran Bretagna fino al successivo 22 agosto, quando il gruppo sarà di scena all'Ernst-Happel-Stadion di Vienna, in Austria. Come già riferito da Kruspe, il nuovo album della band di "Reise, Reise" - i cui dettagli non sono ancora stati rilevati - verrà pubblicato in un giorno ancora non definito della prossima primavera.